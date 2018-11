Villingen-Schwenningen "Es passiert endlich etwas!"

Guido Fründt vom Amt für Stadtentwicklung, der auch für die Offenlage des Bebauungsplan zuständig ist, spricht von einer "lebendigen Achse" zwischen Marktplatz und Fußgängerzone. Die wichtigsten Neuerungen, die sich in den vergangenen Monaten in der Planung ergeben haben, seien die Beibehaltung des Bibliothek-Standorts, die Verlagerung der Parkplätze auf das Dach des Einkaufscenters, die geänderte Zufahrt sowie der Rundbogen mit der Aufschrift "Forum VS". "Wir hoffen, dass die Innenstadtentwicklung mit der Fertigstellung des Forums 2021 ihren Abschluss findet", meint Fründt zuversichtlich.

Kritische Stimmen werden aber auch hier und da laut. Er wisse nicht, woher die Kaufkraft kommen soll, sagt Händler Hans-Jörg Stähle vom gleichnamigen Sportgeschäft In der Muslen. "Das sind utopische Wunschzahlen", so auch Anwohner Markus Kleiser. Solch ein Projekt sei einfach übertrieben für die Stadt.

Und ein anderer Besucher möchte von HBB-Geschäftsführer Harald Ortner wissen: "Warum wird das neue Einkaufscenter besser als das alte?" Es sei vor allem wichtig, sich mit dem Umfeld zu vernetzen, meint dieser, gibt aber im Laufe des Gesprächs auch zu: "Wir würden gerne extrovertierter planen, können es aber leider in Schwenningen nicht."

Alles rund ums geplante Citymanagement hat Wirtschaftsförderin Beate Behrens parat. Sie will den Sog des neuen Einkaufszentrums in die Innenstadt bringen und ein Wechselspiel von Villingen und Schwenningen erwirken. Zudem sieht Behrens das Forum als großen Magneten an, der auch die kleineren Geschäfte nähren soll. "Neues Parkett reicht nicht aus, es muss auch bespielt werden", mahnt sie an.

Zufrieden zeigen sich HBB-Geschäftsführer Ortner und Hans-Jörg Hinrichsen von der NWP Planungsgesellschaft mit der Resonanz der Bürgerinfo. Der direkte Dialog mit den Bürgern sei besser als eine reine Einwohner-Veranstaltung, so Ortner. Im Dialog ließen sich Widerstände oder Missverständnisse gut klären. Eine derartige Transparenz baue auch Ängste ab. "Die Leute lernen uns kennen, und wir können gleichzeitig ihre Anregungen sammeln und versuchen, sie zu berücksichtigen", fügt er hinzu. "Es passiert endlich etwas!" – das sei das eindeutig positive Fazit des Nachmittags, resümiert Hans-Jörg Hinrichsen.