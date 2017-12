Villingen-Schwenningen Es kommt (fast) alles anders

Besonders für die Wohnbebauung im hinteren Bereich hatten sich die Verkaufsgespräche hingezogen, und auch jetzt scheint der Geschäftsführer nicht ganz glücklich über die Zukunftspläne: Die Sozialwohnungen seien Wunsch der Stadt, die Vorbesitzerin des Geländes ist, gewesen. "Wir hätten uns jemand anderen gewünscht", gibt Krause zu. Zunächst hatte es nämlich geheißen, dass an dieser Stelle normaler Geschosswohnungsbau für 156 Einheiten kommen werde.

Gesichert scheint indes die Zukunft für den Rewe-Supermarkt, den das Bayreuther Projektsentwicklungsunternehmen an der Ecke zwischen Villinger und Wasenstraße entstehen lassen will. "Das machen wir definitiv selbst", meint Krause. Hat es mit der lukrativeren Variante im hinteren Teil also nicht geklappt, soll die Bebauung über dem Supermarkt nun wirtschaftlicher ausfallen: Ursprünglich war ein Büro- und Dienstleistungsbereich vorgesehen, jetzt zielt Krause auf Mikroappartements ab. "Auch wenn wir umplanen müssen, ist das auf jeden Fall sinnvoller." Das Vorhaben müsse aber noch mit der Stadt "ausdiskutiert" werden. Wann Baubeginn sein könnte, lässt der Projektentwickler also komplett offen. Das Exposé, das im Juli 2016 veröffentlicht wurde, muss jedenfalls komplett erneuert werden.