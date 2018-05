Villingen-Schwenningen "Es ist sehr gelungen – und Widerspruch wird nicht geduldet"

Schwarzwald-Baar-Kreis. Eins der Schilder zierte bereits den Sitzungssaal, als der Kreistags-Ausschuss für Umwelt und Technik am Montag beriet. Straßenbauamtsleiter Gerold Günzer hatte gleichwohl noch künstlerische Bedenken und meinte, am Design müsse noch gearbeitet werden. Außerdem wollte er die Schrift "Bis bald" auf der Rückseite der zirka ein mal ein Meter großen Schilder in einer freistehenden Konstruktion mit sieben Meter Bodenfreiheit noch höher platziert sehen.

"Der Grobentwurf ist sehr ansprechend"

Die Kombination des Wappenschildes mit dem Erscheinungsbild einer Stele fand gleichwohl Anklang im Gremium. Baurechtlich entspreche die Beschilderung den unfallrechtlichen Vorschriften, erklärte Landrat Sven Hinterseh. 19 Schilder sollen laut Verwaltungsvorlage an Bundes- und Landesstraßen aufgestellt werden. Inklusive drei Reserveschildern kosten die "Grenzsteine" 32 966 Euro. Die zweite Variante hatte 50 Schilder vorgesehen, wobei diese auch an Kreisstraßen platziert werden sollten. Das hätte jedoch zirka 80 000 Euro gekostet.