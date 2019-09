Villingen-Schwenningen Es fehlt ein Radwege-Verkehrskonzept

Während der rund eineinhalbstündigen Fahrt stieß die Radgruppe auf abrupte Wechsel von Gehwegen mit dem Hinweis "Fahrrad frei", auf dem sich ein Radler laut Straßenverkehrsordnung eigentlich nur in Schrittgeschwindigkeit fortbewegen darf, benutzungspflichtigen Radwegen und lediglich auf die Straße gepinselten Radstreifen, die nicht selten einfach aufhören.

Folgt man entlang der Villinger Straße der Beschilderung "Stadtmitte" wird man auf einen kilometerlangen Umweg geschickt. Andererseits: "Würden Sie als Radler freiwillig die Villinger Straße nutzen?", fragte Wolfram Fackler. Mit einer Schwimmlernnudel von 1,50 Metern Länge, eingeklemmt auf dem Gepäckträger, machte er deutlich, wie viel Abstand Autofahrer von Radfahrern laut Verordnung eigentlich halten müssen. Nicht nur in Einbahnstraßen, die für Radfahrer in beide Richtungen freigegeben, aber beidseitig beparkt werden, wie in der Hans-Sachs-Straße, ist dieser aber gar nicht einzuhalten, hinzu kommt, dass Autolenker von entgegenkommenden Radlern überrascht werden. Ein Problem sei generell die weit verbreitete Unkenntnis der Straßenverkehrsordnung. Und: "Wir müssen im Straßenverkehr zurück zur gegenseitigen Rücksichtnahme finden", sagte ADFC-Mitglied Harald Uecker.

Neckartalweg an manchen Stellen zu schmal für Begegnungsverkehr

Immer wieder stießen die Radler auf Kritikpunkte. Der Neckartalweg, Teil des landesweiten "Radnetzes" mit vorgeschriebenen Qualitätsmerkmalen, ist an manchen Stellen zu schmal für Begegnungsverkehr. Vor Baustellen, gesehen im Ostteil der Stadt, sind die Umleitungsbeschilderungen für Radfahrer nicht zielführend. Sie wurden von den ausführenden Firmen nach Gutdünken und in Unkenntnis der Bedürfnisse angebracht, weiß Lehr. "Manchmal steht da dann einfach nur eine Warnbarke quer über dem Weg".

Aufmerksam machten die ADFCler am Rande des Industriegebietes auf weitgehend unerschlossene Radwege. In Zeiten, in denen sich erfreulicherweise das System "Jobrad" ausweite, brauche es aber auch dort eine durchgängige Infrastruktur mit möglichst wenig Kreuz- und Berührungspunkten zwischen Auto und Rad.