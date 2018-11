Villingen-Schwenningen Es besteht Mangel, aber noch keine Not

Die gute alte Zeit mit Großfamilien sei mit wenigen Ausnahmen vorbei, so Müldner. Viele Menschen leben alleine oder in einer Patchwork-Familie und neuen Lebensgemeinschaften, aber der Trend gehe zu kleinen Wohnungen. Es gibt 2517 Haushalte, die eine Wohnung benötigen, aber nur 1155 Wohnungen seien in der Doppelstadt dazugekommen, betonte er. VS habe einen sehr angespannten Wohnungsmarkt, daher laute das Zwischenfazit: "Es besteht Wohnungsmangel, aber noch keine Wohnungsnot."

Müldner erklärte, das französische Quartier sei in aller Munde, und es werde behauptet, dass für die Studenten der Polizeifachhochschule alles getan werde. Das sei richtig im Augenblick, betonte er. Aber die wbg baue so, dass, sollten die Studenten die Wohnungen verlassen, jede Wohnung zum Vermieten geeignet und auch jetzt schon barrierefrei sei.

Man sollte über Konzeptvergaben nachdenken, ebenso wie über eine höhere Baudichte, fuhr er fort. Auf die Frage aus der Versammlung, wie es mit Generationen-Wohnungen aussehe, antwortete er, dass diese Wohnungen sehr teuer seien.