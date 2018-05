Schwarzwald-Baar-Kreis. Eltern möchten ihre Kinder liebevoll und konsequent erziehen. Doch der Erziehungsalltag ist nicht immer leicht zu bewältigen. Viele Eltern sind unsicher, wissen nicht, wie sie in bestimmten Situationen reagieren sollen. Die Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche im Schwarzwald-Baar-Kreis bietet deshalb einen Kurs für Eltern mit Kindern im Alter von vier bis zehn Jahren. Der Kurs "Erziehung ist kein Pappenstiel" wird von Diplom-Sozialarbeiterin (FH) Ulrike Kroneisen geleitet, die mit den Eltern konkrete Erziehungssituationen aufgreift, damit der Erziehungsalltag leichter zu bewältigen ist. Der Kurs findet an vier Vormittagen im Oktober und November in der Beratungsstelle (BEKJ) in VS-Villingen statt. Anmeldung unter Telefon 07721/91 37 67 6.