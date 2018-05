Villingen-Schwenningen Erzieher bringen viele Ideen mit

VS-Villingen. Die vier angehenden Erzieher, Jennifer Ulmschneider, ­Philipp Weber, Sarah Lehmann und Rommy Kocovski, machten im Rahmen der Ausbildung an den Zinzendorfschulen in Königsfeld ein 13-wöchiges Teampraktikum an der Gol­denbühlschule Villingen.