Villingen-Schwenningen Erweiterung des Ringzugs nach St. Georgen gehört zur Zukunft

Der Kreis hat 2016 eine Machbarkeitsstudie zur Ringzugerweiterung nach St. Georgen bei der Firma SMA in Auftrag gegeben, die nun auch ein Gutachten zur Zukunft des Ringzuges erstellt hat. Letzteres wurde vom Zeckverband Ringzug zusammen mit dem Verkehrsministerium in Auftrag gegeben. In dieser Studie wurden die bestehenden Strukturen des Ringzugs untersucht und dargestellt, welche Maßnahmen nötig wären, um den Ringzug-Betrieb unter Berücksichtigung zukünftiger Entwicklungen sinnvoll und wirtschaftlich zu gestalten.

Das Verkehrsministerium des Landes hatte eine Vertiefungsstudie zur Erweiteurng nach St. Georgen verlangt. In der Vertiefungsstudie der SMA wurden auch die sich aus dem "Großen Ringzuggutachten" ergebenden Optionen berücksichtigt. Durch die Umsetzung der Planungen aus dem Gutachten würde sich der Anteil des Schwarzwald-Baar-Kreises am Ringzug deutlich erhöhen von momentan 37 Prozent der Fahrleistungen auf 45 Prozent. Das Angebot des Verkehrs im Schwarzwald-Baar-Kreis würde sich mit Anschluss nach St. Georgen nahezu verdoppeln.

Die Zukunft des Ringzuges und eine mögliche Erweiterung nach St. Georgen sind Thema einer Sitzung des Ausschusses für Verwaltung und Wirtschaft im Landratsamt am nächsten Montag. Georges Rey von der Firma SMA in Zürich wird die Ergebnisse der Studien in der Sitzung erklären. "Die im bisherigen Ringzug-Gebiet durch SMA geprüften weiteren Halte könnten optional verwirklicht werden. Hier wird letztlich eine Kosten-Nutzen-Rechnung notwendig sein", erklärt die Verwaltung.