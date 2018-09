Villingen-Schwenningen Erweiterung der Firma Brüninghoff zugestimmt

VS-Tannheim. Der Ortschaftsrat Tannheim verhandelte in öffentlicher Sitzung das Bauvorhaben der Firma Brüninghoff Holzbau. Es geht um einen Anbau an die Betriebshalle und um eine mögliche Ausdehnung des Betriebs auf das ganze zum Besitz des Werkes gehörende Gelände entlang der Landstraße in Richtung Tannheim.

Vorgestellt wurde das Vorhaben von den Firmenmitarbeitern Herbert Riegger, Niederlassungsleiter Andreas Wiehl und dem Bereichsleiter Technische Dienste Richard Tenbuß. Tannheim ist der größte Standort der Firma Brüninghoff und der einzige mit Holzbaufertigung. Die Zahl der Mitarbeiter hat sich in den vergangenen 15 Jahren auf über 30 Personen verdoppelt, die Produkte sind europaweit gefragt.

Das Unternehmen plant zwar nur eine Erweiterung einer Produktionshalle, möchte aber auf längere Sicht Planungssicherheit für weitere Erweiterungen auf dem zur Tannheimer Säge gehörenden Gelände haben. Die Firma Brüninghoff Holzbau auf dem Gelände der ehemaligen Tannheimer Säge liegt zwar im Außenbereich, ist aber ein Bestandsbetrieb, der erweitern will. In einem solchen Fall sollte das gesamte Gebiet planungsrechtlich entwickelt werden, so Henner Lamm vom Planungsbüro Kommunalplan, auch wenn vorläufig nur ein kleiner Teil des 5,4 Hektar großen Geländes bebaut wird. Eine Änderung des Flächennutzungsplans und des Bebauungsplanes müssten Hand in Hand gleichzeitig verlaufen.