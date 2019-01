Villingen-Schwenningen Erstmals gemeinsame Sache mit dem Karneval

Über 600 Vertreter der 68 Mitgliedszünfte sowie die Partnerzünfte trafen sich in Willisau (Kanton Luzern) als Gäste der Karnöffelzunft Willisau. "Die schwäbisch-alemannische Fastnacht hat in den vergangenen 95 Jahren alle Grenzen und Systeme überlebt. Heute feiern wir unsere Fastnacht als ältestes und größtes Volksfest im Südwesten", erläuterte VSAN-Präsident Roland Wehrle. Zusammen mit den Rheinischen Karneval aus Köln, Aachen und Düsseldorf strebt die Vereinigung den Eintrag in das Immaterielle UNESCO Welterbe an. Bereits diese Woche reist eine 50-köpfige Delegation auf Einladung von EU-Kommissar Günther Oettinger nach Brüssel, um den dazu nötigen Antrag vorzubereiten. Was noch vor ein paar Jahren als Unmöglichkeit erschien: Die schwäbisch-alemannische Fastnacht und der rheinische Karneval arbeiten seit zwei Jahren in Sachen UNESCO-Anerkennung eng zusammen. "Diesen Kontakten ist es zu verdanken, dass wir Ende dieses Monats im zentralen Museum der schwäbisch-alemannischen Fastnacht in Bad Dürrheim die Ornate des Kölner Dreigestirns ausstellen dürfen", so Wehrle weiter. Eine Ausstellung dieser Ornate außerhalb von Köln hat es bis dato noch nicht gegeben". Das Narrenmuseum in Bad Dürrheim ist seit zwei Jahren im bundesweiten Projekt "Museum 4.0". Ziel dabei ist es nicht nur, die digitale Welt ins Museum zu bringen, sondern auch, Museen für sämtliche Besucherschichten attraktiver zu machen. Schon jetzt kann man im Museum Narrensprünge und Bräuche mittels VR-Brille live erleben und bald wird es auch ein 360- Grad-Kino geben.

Erste Erfolge verzeichnete die Vereinigung mit ihren Bemühungen gegen weitere Behinderungen im Ehrenamt. VSAN-Schatzmeisterin Ursula Forster und Vize-Präsident Otto Gäng wurden einhellig bei den Wahlen bestätigt. Die Vorbereitungen fürs Narrentreffen 2020 in Bad Cannstatt laufen auf Hochtouren.