Villingen-Schwenningen Erster Preis für Villinger Filmemacher

Die Erfolgsserie reißt derzeit bei dem in Köln lebenden Journalisten nicht ab. Für den Prix Europa ist er auch nominiert. Er glaube zwar nicht, dass er einen Preis erhält, dennoch fiebert Johan von Mirbach dem 19. Oktober, dem Tag der Preisverleihung, entgegen. Der Prix Europa ist das größte trimediale Festival in Europa und ein Wettbewerb für Fernseh-, Hörfunk- und Online-Produktionen. Das jährliche Festival mit seinen offenen Jurygruppen zählt rund 1000 Teilnehmer und findet jeweils im Oktober statt. Ziel ist, unter dem Markenzeichen "Made in Europe" das Spektrum europäischer Produktionen darzustellen, grenzüberschreitende Programmtrends erkennbar zu machen und Qualitätsprogrammen ein Forum zu geben.

Derzeit schneidet von Mirbach seinen neuesten Film "Saubere Lust, ein Menschenrecht". Das Werk über Feinstaub und Stickoxid, für das er viel in Stuttgart gedreht hat, läuft am Donnerstag, 15. November, 20.15 Uhr, auf 3sat. Bereits am Donnerstag, 18. Oktober ist ebenfalls um 20.15 Uhr auf 3sat der Film "Klasse Lehrer" zu sehen. Darin wird beschrieben, was einen guten Lehrer ausmacht. "Als Lehrersohn kenne ich mich da aus", lacht Johan von Mirbach.