Villingen-Schwenningen Erster Blick auf diesjährige Südwest-Messe

"Wir sind in den kommenden Tagen das Zentrum des Handels und des Gewerbes", begrüßte Oberbürgermeister Jürgen Roth am Freitagvormittag die Journalistenschar auf dem Messegelände in Schwenningen. Allzu weit hergeholt sind diese Worte nicht, denn mit 700 Ausstellern sowie mehr als 10.000 Produkten und Dienstleistungen auf 60.000 Quadratmetern Fläche bietet die Südwest-Messe auch bei ihrer Jubiläumsausgabe ein umfangreiches Spektrum für die Besucher.

Beim Gang durch die 21 Hallen und über das Freigelände wird deutlich, dass die Digitalisierung zunehmend Einzug hält. Ein wahres Zukunftserlebnis haben die Besucher am Stand der Stadt Villingen-Schwenningen, wo sie ausgestattet mit einer Virtual-Reality-Brille den neugestalteten Schwenninger Marktplatz schon heute besichtigen können. Ein technisch ähnliches, wenngleich deutlich aufregenderes Erlebnis haben die Besucher im Bereich von "Games for Families". Den Mix aus virtueller Realität und wahrhaftigem Fahrspaß testeten beim Rundgang Oberbürgermeister Roth und Bürgermeister Detlev Bührer. Die VR-Brille vor den Augen, passgenau in einem Rennsitz platziert, steuerten sie reale ferngesteuerte Autos durch einen Parcours. Der Spaßfaktor ist in dieser Spielewelt für Jung und Alt gegeben.

Interessante Sonderschau