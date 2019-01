Villingen-Schwenningen. ­Jürgen Roth, neuer Oberbürgermeister der Stadt Villingen-Schwenningen, wird einmal im Monat die Gelegenheit bieten, mit ihm in den direkten Dialog treten zu können. Bürger sind eingeladen, dem neuen Stadtoberhaupt ihre Anliegen mitzuteilen. An elf Terminen wird Oberbürgermeister Jürgen Roth Rede und Antwort stehen. Die Termine werden sowohl in den Ortsverwaltungen angeboten als auch in den Bürgerservicezentren der beiden Stadtbezirke. Jede Sprechstunde steht allen Bürgern aus Villingen-Schwenningen offen, sodass auch Bürger aus den Ortschaften in die großen Stadtbezirke eingeladen sind, als auch die Sprechstunden in den Ortsverwaltungen den Bürgern aus den großen Stadtbezirken zur Verfügung stehen. Die erste Bürgersprechstunde findet am Donnerstag, 24. Januar, 16.30 bis 18 Uhr, im Bürgerservice-Zentrum in Villingen, Rathausgasse 1) statt.