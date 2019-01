Villingen-Schwenningen Erste Sitzung mit dem neuen OB Roth

Villingen-Schwenningen (uwk). Mit Kanalsanierungen 2019 steigt das Gremium in die Tagesordnung ein. Es folgen Informationen zu den Europa- und Kommunalwahlen am 26. Mai, der Projektbeschluss der Skateranlage im Klosterhof zwischen Villingen und Schwenningen, der Konzeptbeschluss zum Ausschluss für Fremdwerbung in der Innenstadt von Schwenningen, die Umlegung Ob den Gärten in Obereschach sowie die Auftragserweiterung für das neue mobile Datenerfassungssystem der Erddeponie Bärental in Schwenningen.