Villingen-Schwenningen Erste Schule auf Amok-Alarm vorbereitet

Es ist ein Millionen-Projekt, das sich über einige Jahre ziehen wird: die Ausstattung von insgesamt 25 Schulen in Villingen-Schwenningen mit den Anlagen für den Fall eines Amok-Alarms, dem so genannten Notfall- und Gefahrenreaktionssystem (NGRS). Inbegriffen sind hierbei nach Angaben der Stadtverwaltung unter anderem grüne Wandmelder in jedem Raum, in dem sich regelmäßig zu Unterrichtszeiten Personen aufhalten, eine zentrale Anzeige mit raumgenauer Auslöseanzeige und eine Steuereinheit zur automatischen Übergabe an die elektrische Lautsprecheranlage sowie an die Leitstelle. Das System müsse außerdem auch im Falle eines kurzfristigen Stromausfalls funktionsfähig sein.

Im Rahmen eines Pilotprojekts wurde die Friedensschule in Schwenningen als erste schulische Einrichtung in Villingen-Schwenningen mit einem solchen System ausgestattet. Nach Angaben von Oxana Brunner, Pressesprecherin der Stadt, ist dieses bereits "komplett installiert und vollumfänglich intern funktionsfähig". In wenigen Tagen – und zwar im Zuge der Wartung der Brandmeldeanlage – soll auch die Weiterleitung des Alarms an die Integrierte Leitstelle gewährleistet sein.

Doch das ist erst der Anfang. Denn in Abstimmung zwischen dem Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport (Jubis) und dem Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau (GHO) wird nach Angaben von Brunner die schrittweise Installation des Systems an weiteren Schulen der Stadt auf Grundlage der Beschlusslage des Gemeinderats erfolgen. "Eine Priorisierung, welche Schulen vorrangig mit NGRS ausgestattet werden sollen, ist dabei nicht zielführend", so die Sprecherin.