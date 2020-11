Villingen-Schwenningen Erste Mieter ziehen im Dezember ein

Zunächst steht die Tiefgarage auf dem Plan, erklärt Bauprojekta-Geschäftsführer Bernd Eberhart. Anschließend sollen der Rewe-Markt mit einer Verkaufsfläche von 1500 bis 1600 im Erdgeschoss sowie die drei Obergeschosse mit insgesamt 163 Appartements folgen. Eberhart schätzt, dass der gesamte Rohbau Mitte 2021 stehen wird. "Danach nehmen wir den Innenausbau des Rewe und der Wohnungen parallel in Angriff." Geplantes Ende der Bauarbeiten ist im Oktober 2022; ab Mitte 2022 will die Bauprojekta laut Eberhart in die Vermietung der Wohnungen einsteigen.

Mit Blick auf den Winter hofft Eberhart auf "nicht allzu kalte Temperaturen" – denn dann könnten die Arbeiten am Rohbau ungehindert weitergehen. "Um den Gefrierpunkt wird es aber ungemütlich", meint er. Bei solch kalten Temperaturen würde man einzelne Arbeitstage aussetzen. Und auch ein großes Schneeaufkommen könnte die Bauarbeiten aufhalten. "In den vergangenen Jahren haben wir da aber gute Erfahrungen gemacht. Wir mussten auf unseren Baustellen mal für ein, zwei Tage pausieren, längere Unterbrechungen hatten wir aber nicht." Insofern sei er auch in Bezug auf die kommenden Monate hoffnungsvoll, sagt Eberhart.