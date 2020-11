Villingen-Schwenningen Erste Kooperationen geschlossen

Und doch war alles anders als geplant: "Corona hat diesen Moment und seitdem natürlich auch unseren Alltag bestimmt." So seien Laufwege für die Zeiten bestimmt worden, in denen die Kinder in den Kindergarten gebracht und später wieder abgeholt werden. Für den Tagesablauf seien Konzepte notwendig, wie die einzelnen Gruppen getrennt voneinander die Indoorhalle mit der großen Rutsche nutzen oder das Mittagessen einnehmen können.

"Das Mittagessen wird gut angenommen und schmeckt allen sehr gut", erzählt Beate Stroka, stellvertretende Leiterin des Kindergartens. "Die Kinder essen alles auf, auch Gemüse oder Fisch, was manche von ihnen davor gar nicht kannten."