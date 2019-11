Villingen-Schwenningen Erste Hinweise nach Mord vor 40 Jahren

Der über neunminütigen Beitrag beleuchtete in der Sendung "Hallo Deutschland" den Fall nochmals. Thematisiert wurde dabei unter anderem die unklare Spurenlage in der Wohnung. So würden Einbruchsspuren an einer Zimmertüre und der Diebstahl von zwei Gedenkmünzen anlässlich der Olympischen Spiele 1972 nicht zu dem Mord passen.