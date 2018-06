Villingen-Schwenningen Erste Einblicke in Tanz

Voraussetzungen muss niemand mitbringen, außer der "Lust auf Bewegung", sagt Kulturamtsleiter Andreas Dobmeier. Unter der Leitung von Ivan Liška, dem Leiter des Bayrischen Juniorballetts, erfährt man, wie eine Choreografie entsteht, was man wie mit Bewegung ausdrücken kann und wieviel Freude das bringt. Eingeteilt in zwei Gruppen erleben die Teilnehmer den Workshop entweder im Theater am Ring oder beim Tanzsportclub Villingen-Schwenningen in der Schwenninger Grabenäckerstraße.

Alle erhalten danach die Möglichkeit vergünstigte Tickets für zwölf Euros für die Matinée "Tanz für Herz und Atem", am Sonntag, 24. Juni, ab 11 Uhr im Theater am Ring. Die auf drei Jahre angelegte Kooperation soll laut Dobmeier "den Tanz in der Region fördern". Nicht zuletzt die Große Resonanz auf das Tanztheater-Abo V war Grundlage der Idee. Dem zeitgenössischen Tanz soll mit finanzieller Unterstützung des Tanzland-Fonds der Kulturstiftung des Bundes damit größere Aufmerksamkeit zuteilwerden und ihn als Bestandteil der VS-Kultur etablieren.

Auf www.villingen-schwenningen.de/kultur/festivalevents/tanzland.html sind weitere Informationen und ein Anmeldeformular zu finden.