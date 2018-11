Villingen-Schwenningen Erst kommt das Blut, dann die Panik

Schwarzwald-Baar-Kreis. Der Senior aus einer Kreisgemeinde kann sich noch an jedes Detail jener Nacht erinnern, in der er große Angst bekommt. Einen Zahn habe er gezogen bekommen, erzählt er im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Dann, als er sich bereits schlafen gelegt hat, fangen "starke Blutungen" im Mundbereich an: "Alle paar Minuten musste ich das Tuch wechseln, und auch das Kissen war voll Blut", schildert er diese Nacht. „"Ich habe Angst bekommen, dass ich verbluten könnte."

Kissen färbt sich rot

In seiner Not ruft er den Notarzt an, ohne Erfolg: Für Probleme, die aufgrund von Zahnbehandlungen auftreten, sei man nicht zuständig. Er gibt nicht auf und wählt die Nummer des für ihn recht nahe gelegenen Schwarzwald-Baar-Klinikums. Doch auch hier kommt er nicht weiter: "Dafür sind wir nicht zuständig", hört er am anderen Ende und die klare Ansage: Für solche Probleme sei der behandelnde Zahnarzt zuständig. Doch der, erzählt der Senior nicht nur unserer Zeitung, sei nicht erreichbar, sondern seinen Gesprächspartnern in dieser Nacht. Klare Ansage an den betagten Anrufer: Dann müsse er sich an die Kliniken in Tübingen oder Freiburg wenden. Für den Mann "ein Unding und eine Zumutung", denn "wie ich da hinkommen soll, das hat mir niemand gesagt." Voller Angst und erschöpft legt er sich wieder ins Bett und versucht zu schlafen.