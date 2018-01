Villingen-Schwenningen Erst im März rücken die Bagger an

Erika Götz geht in Ruhestand

Erika Götz geht zum Schuljahresende im Sommer in den Ruhestand. Was danach aus den 365 Schülern in einem seit Jahren viel zu engen Schulgebäude ohne Ganztags- und Fachräume wird, muss sie ihrem Nachfolger oder ihrer Nachfolgerin überlassen. Dass die Schulleitung nahtlos in neue Hände geht – das zumindest scheint gewährleistet.

Das Schulfest am Samstag stand unter dem Motto "Zauberhafte Welt", was Schüler und Lehrer auch zum Thema ihres Beitrages beim Kinderumzug am "Schmotzigen Dunschtig" gemacht haben. Dort werden sie ironisch skandieren: "Wir zaubern uns ein neues Haus – Applaus! Abrakadabra, simsalabim – schon sind wir drin". Schön wär’s!