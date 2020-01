Villingen-Schwenningen Erschreckende Serie von Drogentoten geht weiter

Tragische Serie

Wie im Schwarzwälder Boten berichtet, starb am 1. November zunächst ein 34-Jähriger in einem Gebüsch in der Nähe des Marktplatzes in Schwenningen. Neben dem Toten fanden die Beamten damals eine Spritze, weshalb die Polizei eine Überdosis als Todesursache annahm.

Am 4. Dezember entdeckten Familienangehörige die Leiche eines ebenfalls Anfang 30-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus in der Otto-Gönnenwein-Straße in Schwenningen. Auch er soll an den Folgen des Konsums gestorben sein. Als langjähriger Konsument war jener Verstorbene bekannt, der von Passanten am 11. Januar im Villinger Bahnhofs-WC tot aufgefunden wurde.

Dieser war nach Informationen unserer Zeitung wohl erst wenige Tage zuvor nach Rauschgiftkonsum von der Feuerwehr aus der verschlossenen Toilette eines Imbisses in der Villinger Innenstadt befreit und von einem Notarzt versorgt worden.