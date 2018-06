Villingen-Schwenningen Erschließung beginnt am Klosterhofareal

Villingen-Schwenningen. Auf dem Areal entsteht derzeit das Jugendkulturzentrum, außerdem ist der Bau einer privaten Kletterhalle geplant. Für die Erschließung der Grundstücke ist der Neubau einer Erschließungsstraße mit Ver- und Entsorgungsleitungen notwendig. Am Montag, 18. Juni, starten die Bauarbeiten, die voraussichtlich im ­Oktober abgeschlossen sind. Für die Verkehrsteilnehmer und Radfahrer entstehen in dieser Zeit keine direkten Einschränkungen. Die Erschließungsstraße mit einseitigem Gehweg wird als Stichstraße mit Wendehammer ausgeführt. Es werden Regen- und Schmutzwasserkanal sowie Gas- und Wasserleitungen, Strom-, Beleuchtungs-, Telekom- und Breitbandkabel verlegt. Entlang des Nordrings entstehen zudem 94 Parkplätze auf dem momentan unbefestigten Parkplatz Ost. Die Stellplätze werden mit einer wassergebundenen Deckschicht, die Fahrgassen in ­Asphaltbauweise hergestellt. Es werden neue Beleuchtungsmasten aufgestellt und Bäume gepflanzt. Die Bau­kosten in Höhe von rund 690 000 Euro tragen die Stadt und die Stadtwerke. Den Auftrag für die Arbeiten ­erhielt die Firma J. Friedrich Storz GmbH & Co. KG aus Donaueschingen. Die örtliche Bauüberwachung übernimmt das städtische Amt für Straßenbau, Stadtgrün und Altlasten, Abteilung Straßenbau.