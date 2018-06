Villingen-Schwenningen Ersatzgebäude ist noch nicht in Sicht

Familienzentrum geplant

Vorgesehen sind in der neuen Wilhelmspflege eine sechsgruppige Kindertageseinrichtung, die sich aus vier Ü 3-Gruppen und zwei U 3-Gruppen zusammensetzt, sowie ein Familienzentrum. Zumindest räumlich könnte das kein leichtes Unterfangen auf dem Gelände hinter der evangelischen Stadtkirche werden.

Eine weitere Herausforderung könnte die Unterbringung der Kindergartenkinder der Wilhelmspflege während der Bauphase werden. Denn hierfür gibt es nach Angaben der Stadt noch keine Lösung. "Für die Bauphase wird es eine Ersatzlösung geben müssen. Allerdings ist die Planung noch so weit am Anfang, dass die Lösung für den Ersatz erst im Sommer angegangen wird." Mehr lasse sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, so Falke.

Für einen möglichen Neubau des Pauluskindergarten würde allerdings ein anderes Vorgehen angestrebt: "Im Fall des Pauluskindergartens wird man versuchen, den Neubau zu erstellen und parallel den Betrieb im Altbestand aufrecht zu erhalten", gibt Falke einen Ausblick.