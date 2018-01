Villingen-Schwenningen Eröffnung verschiebt sich bis in Juni

Villingen-Schwenningen. Der Kiosk und der Kassenbereich wurden abgerissen, der Neubau steht bereits. Dort, wo das neue Technikgebäude mit moderner Filtration, Heizkesseln, Schwallwasserbehältern und Pumpen entstehen soll, klafft noch eine große Baugrube. Und genau die lief aufgrund des Hochwassers am 5. Januar randvoll mit 1,5 Millionen Litern Brigachwasser, und in das Nichtschwimmerbecken ergossen sich mengenmäßig noch unbestimmte Schlammmassen.

Das Unglück beschert dem Bauherren, den Stadtwerken VS (SVS), nun nicht nur Zusatzkosten und eine Bauverzögerung, sondern auch eine zusätzliche Planung: "Wir werden jetzt auch noch Sicherungsmaßnahmen gegen zukünftiges Hochwasser ergreifen", sagt SVS-Geschäftsführer Ulrich Köngeter. Der Aushub der Baugrube soll Verwendung finden für einen Wall, der entlang der Brigach aufgeschüttet und begrünt werden soll.

Die Mehrarbeit bedeutet freilich, dass das Kneippbad sich nicht wie ursprünglich geplant, am 23. Mai, sondern erst am 16. Juni für die Sommersaison 2018 öffnet. Für leidenschaftliche Freibadbesucher sicherlich ein Biss in einen mächtig sauren Apfel, für Köngeter aber das logische Gebot der Stunde.