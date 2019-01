Villingen-Schwenningen Erneut Einbruch in Räume der Markusgemeinde

VS-Villingen (uwk). Erst zwischen dem 27. Dezember und dem 7. Januar waren Unbekannte in ein Gebäude der evangelischen Markusgemeinde in der Heidelberger Straße eingedrungen und hatten mehrere Getränkekisten gestohlen. Außerdem hatten sie im Vorraum der Kirche einen Opferstock zerstört.

Nun gab es einen weiteren Fall. Wie die Polizei mitteilt, ist es zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt am vergangenen Wochenende zu einem Einbruch ins Gebäude der evangelischen Markusgemeinde in der Heidelberger Straße durch einen oder mehrere Täter gekommen. Zunächst wurde an der Südseite des Gebäudes ein Fenster im Untergeschoss eingeschlagen. Durch dieses drangen die Täter ein und entwendeten einige Sprudelkästen, die in einem Gang zwischen Kindergarten und Gemeindehaus gelagert waren. Außerdem versuchten die Täter auch im Innenbereich des Gebäudes eine Glasscheibe des Kindergartens einzuschlagen. Dies misslang den Tätern jedoch, da die Scheibe aus einem speziellen Sicherheitsglas gefertigt wurde. Durch den Einbruch entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt etwa 620 Euro. Über die Täter liegen bisher keine Erkenntnisse vor. Der Vorgang wird beim Polizeirevier Villingen bearbeitet. Dort werden sachdienliche Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07721/60 10 entgegen genommen.