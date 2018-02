Villingen-Schwenningen (mae). Wer ist der bislang noch unbekannte Täter, der am Montagmorgen den Tabakladen in der Niederen Straße in Villingen überfallen hat? Dieser Frage geht derzeit die das Kriminalkommissariat Villingen nach "Die Ermittlungen laufen derzeit auf Hochtouren", erklärt Polizeisprecher Dieter Popp auf Anfrage unserer Zeitung. Wie bereits berichtet, hatte der etwa 20 bis 25 Jahre alt Mann, der mit einem Messer bewaffnet war, gegen 8.10 Uhr von einer Angestellten die Herausgabe von Geld gefordert. Er konnte schließlich mit mehreren hundert Euro in Richtung Bahnhof fliehen. Die Polizei (Telefon 07721/6010) bittet nach wie vor um Hinweise aus der Bevölkerung. Der Täter soll 175 Zentimeter groß sein. Er hat kurze, schwarze Haare, mit längeren Haaren im Stirnbereich. Bekleidet war er mit einer Jeanshose und einer olivgrünen Jacke.