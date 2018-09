Villingen-Schwenningen Erlebnisreiche Wanderwoche in der Lüneburger Heide

Nach langer Fahrt kam die Gruppe im Standquartier in Bispingen an. Zur Begrüßung am ersten Wandertag kam eine große Abordnung der Wanderfreunde Nordheide aus Buchholz, welche die Villinger Wanderer durch ihr Heimatgebiet führte.

Die erste Tour war gleich ziemlich zünftig von Undeloh über den höchsten Berg der Heide, den Wilseder Berg mit immerhin 169 Metern über dem Meer und nach Wilsede. Die Wanderung führte durch eine herrliche Heidelandschaft, allerdings fehlte etwas die sonst so üppige rote Farbe der Heide, da es auch dort schon monatelang nicht mehr geregnet hatte. Mit etwas Phantasie konnte man sich die riesigen Heide- Flächen jedoch in voller Blüte vorstellen. Durch viel Mühe und großem Aufwand müssen diese Flächen vom Baumwuchs frei gehalten werden.

Aber es gab trotzdem blühende Heidepflanzen, die nach dem ersten Regen nochmals austrieben. Zahlreiche markante Wachholdersträucher säumten die gut markierten Wanderwege in einer interessanten Landschaft.