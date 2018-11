Villingen-Schwenningen Erinnerungen an jüdische Opfer

Unter dem Leitwort "Erinnerung und Verantwortung" laden die Arbeitsgemeinschaften Christlicher Kirchen (ACK) in Villingen und Schwenningen an diesem Abend zu ökumenischen Andachten zum Gedenken an die Pogrome und die Zerstörung des jüdischen Lebens ein.

Am Freitag, 9. November, findet die Andacht ab 17.30 Uhr in der evangelischen Stadtkirche in Schwenningen statt. Um 18.15 Uhr beginnt die Andacht in der evangelischen Johanneskirche (Gerberstraße) in Villingen, bei der auch Oberbürgermeister Rupert Kubon anwesend sein wird.

Beide Andachten sind vom zeitlichen Ablauf so geplant, dass die Bürger pünktlich zur Kranzniederlegung in der Villinger Gerberstraße eintreffen können. Oberbürgermeister Rupert Kubon wird um 19 Uhr im Rahmen einer gemeinsamen Feierstunde der Stadt sowie der evangelischen und katholischen Kirchengemeinde einen Kranz an der Gedenktafel für die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft bei der Johanneskirche (Gerberstraße 11, Villingen) niederlegen.