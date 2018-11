Villingen-Schwenningen Erich Behringer gibt Spitzenamt ab

VS-Schwenningen. Die FSV Schwenningen hat in den vergangenen Monaten immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Diese waren mit dem neuen Kunstrasenplatz oder innovativen Ideen, wie Überlegungen für einen Sportkindergarten, jedoch eher positiver Art. Ausgerechnet der Mann, der viele Projekte in den vergangenen zweieinhalb Jahren vorangetrieben hat, hat sich nun aus dem Vorstand des Vereins zurückgezogen. Während auf der Internetseite des Vereins von "erheblichen Meinungsunterschieden über die künftige Ausrichtung der FSV" die Rede ist, kann Behringer selbst diese Zeilen nicht nachvollziehen. "Ich habe, als ich angetreten bin, einen Vierjahresplan vorgelegt, was ich bis dahin erreichen will. Diese Ziele habe ich bereits erreicht", sagt er im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Als Beispiele nennt er unter anderem den neuen Kunstrasenplatz, den Parkplatz, den Rasenplatz sowie die Heizung im Vereinsheim. "Ich bin beruflich mit einem neuen Immobilienbüro in Freiburg sowie mit der gesamten Entwicklung in der Branche zunehmend eingespannt. Deshalb trete ich nun kürzer." Von "erheblichen Meinungsunterschieden" will Behringer nichts wissen. "Ich bin nach wie vor Mitglied und auch Sponsor." Natürlich gebe es in einem Verein nicht nur identische Ansichten, "aber diese Darstellung kann ich nicht nachvollziehen".

Erstaunlicherweise kann sich auch Rudi Hofmann, stellvertretender Vorsitzender, den Eintrag auf der Internetseite nicht erklären. "Ich weiß nicht, wer das geschrieben hat. Natürlich ist man nicht immer einer Meinung, aber das war doch nicht der Grund für Behringers Rücktritt. Der Verein hat ihm viel zu verdanken."

Auch vonseiten Behringers gibt es kein böses Blut. Im Gegenteil, er spielt nach eigenen Angaben sogar mit dem Gedanken, sich in anderer Funktion wieder zu engagieren. "Es kann sein, dass ich nächstes Jahr wieder einsteige, sollte der Vorstand umstrukturiert und erweitert werden." Er hält die derzeitige Form für veraltet. "Es sind zu viele Aufgaben für eine verantwortliche Person allein."