Villingen-Schwenningen Erhöhte Polizeipräsenz für friedliches Feiern

Doch ganz ohne Vorkommnisse geht ein Schmotziger Donnerstag nicht über die Bühne. Kleinere Auseinandersetzungen hätte es gegeben, jedoch sei es zu keinen bekannten sexuellen Übergriffen gekommen, auch seien keine größeren körperlichen Verletzungen wurden der Polizei bekannt. Straftaten wurden keine begangen. "Wir sind sehr zufrieden mit dem Schmotzigen Donnerstag in Villingen, besser und friedlicher könnte es jedoch immer sein", so Aschenbrenner. Auch im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Tuttlingen sei der Schmotzige Donnerstag zwar ausgelassen, aber ruhig verlaufen. 90 Einsätze wurden vermeldet, wobei es sich hauptsächlich um alkoholbedingte Auseinandersetzungen uns Streitereien und Körperverletzungen handelte.

Auffällig sei an diesem Tag jedoch die hohe Anzahl alkoholisierter Minderjähriger gewesen. Vor allem bei Jugendlichen unter 16 Jahren, die weder harten Alkohol wie Schnaps noch Bier und Wein konsumieren dürfen, sei die Anzahl an Betrunkenen erschreckend hoch gewesen. In diesem Fall nehmen die Streifenpolizisten die minderjährigen Übeltäter mit auf das Polizeirevier und verständigen die Erziehungsberechtigen zur Abholung.