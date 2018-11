Villingen-Schwenningen Erfolg als einziger Weg zum Glück

"Tod eines Handlungsreisenden" wurde einst am Broadway zum Hit, doch die Aufführungen in Berlin waren noch erfolgreicher – das Publikum wollte den Theatersaal teilweise einfach nicht mehr verlassen. Das Stück wurde mehrmals verfilmt unter anderem 1985 mit Dustin Hoffman in der Regie von Volker Schlöndorff. Auch aus heutiger Sicht ist es die beeindruckende Charakterstudie eines Menschen, der in einer rein profitorientierten Gesellschaft zum Verlierer werden muss.

Karten gibt es im Vorverkauf für 29, 25 und 21 Euro (ermäßigt 50 Prozent) unter anderem beim Tourist-Info & Ticket-Service in Villingen (Franziskaner Kulturzentrum) und Schwenningen (Bahnhof), außerdem an allen Vorverkaufsstellen von Kulturticket Schwarzwald-Baar-Heuberg, telefonisch unter 07721/82 25 25, per E-Mail an tickets@villingen-schwenningen.de und im Internet unter http://tickets.vibus.de.