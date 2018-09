Villingen-Schwenningen Erddeponie soll erweitert werden

Rückblick und Ausblick

Zunächst gab Ortsvorsteher Klaus Martin einen kleinen Rückblick zu Erreichtem und informierte über geplante Maßnahmen 2019. So sei in den beiden vergangenen Jahren in der Kindertagesstätte viel passiert. Dort sei eine Küche eingerichtet und die Anzahl der Schlafplätze für Kinder unter drei Jahren deutlich erhöht worden, weil die Räume für die Erzieherinnen in die leer tehende Hausmeisterwohnung verlegt werden konnte. Dadurch sei es auch gelungen, alle Kinder, die bisher auf der Warteliste standen, in die Tagesstätte aufzunehmen, so Martin.

Auch bei der Grundschule habe sich einiges getan. Dort sei die Fassade erneuert, Hochbeete installiert und am angrenzenden Spielplatz marode Spielgeräte ersetzt worden.