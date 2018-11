VS-Villingen. Das Deutsche Forum für Erbrecht veranstaltet in Villingen wieder seine beliebten Erbrechtstage. Diese finden im Münsterzentrum in der Kanzleigasse 30 statt. In den nächsten Wochen wird es folgende Veranstaltungen geben. Am Dienstag, 13. November, berichtet Rechtsanwalt Andreas Schindler, wie Bürger ihr Vermögen vor einer Erbschaftsteuerbelastung schützen. Der Vortrag trägt den Titel "Wie enterbe ich das Finanzamt?". "Das kluge Ehegattentestamen" ist Thema von Rechtsanwältin Ursula Thanner am Dienstag, 20. November. "Was man vom Erbrecht wissen sollte" schildert Rechtsanwältin Jelena Treutlein am Dienstag, 27. November. "Gute Gründe für ein Testament" zeigt Fachanwalt für Erbrecht Guido Bischoff zur Abschlussveranstaltung am Dienstag, 4. Dezember auf. Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.