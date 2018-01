Villingen-Schwenningen Er weiß, auf was es ankommt

VS-Tannheim/Mönchweiler. Der heute 53-jährige Diplom-Volkswirt stand damals vor einer spannenden Aufgabe. Es hieß, das gesamte Finanz- und Personalwesen der gerade neu am Rande des VS-Stadtbezirks Tannheim erbauten Klinik aufzubauen. 60 Mitarbeiter, monatlich 20 Patienten und ein Schuldenberg von 13 Millionen Euro erwarteten Thomas Müller. "Diese Herausforderung hat mich gereizt", erzählt der damals 33-Jährige.

Heute 178 Mitarbeiter

Heute zählt die Klinik 178 Mitarbeiter, rund 160 Patienten pro vierwöchiger Reha und nur noch knapp zwei Millionen Euro Schulden. Am Erfolg der Klinik ist Thomas Müller nicht unschuldig. Mit viel Kreativität ging er ans Werk. Sein oberstes, wertschätzendes Ziel lautete von Anfang an: Spätestens am Monatsletzten werden die Mitarbeiter entlohnt. Sein Blick auf die Zahlen habe ihn zu Beginn seiner Tätigkeit in Tannheim nur wenig vom Geschehen um ihn herum wahrnehmen lassen, gibt er zu. Erst allmählich habe er realisiert, mit wem er es – wenngleich hauptsächlich auf dem Papier – hier zu tun hat: mit Kindern und Heranwachsenden, die an lebensverkürzenden Krankheiten leiden und mit Menschen, die es gelernt haben, sie in ihrem Leid zu therapieren, zu pflegen und zu begleiten. "Eine enorme Belastung, die über geleistete Arbeitsstunden hinausgeht", das weiß er längst und zieht vor seinen Mitarbeitern den Hut.