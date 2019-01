Villingen-Schwenningen Er war ein Pädagoge aus Berufung

Als Co-Autor und Herausgeber des Buches "200 Jahre Schwenninger Uhren" hat er sich unvergängliche Verdienste erworben. Und er machte im Lehrerkollegium erstmals den gut begründeten Vorschlag, dass Schwenningens Sonderschule bereits vor dem Umzug aus der Metzgergasse ins alte Gymnasium am Postplatz den Namen Janusz Korczaks tragen solle. Die Benennung allein nach dem Schultyp erschien ihm eine Stigmatisierung seiner Schützlinge: Frühe Erfahrungen im Umgang mit Kindern randständiger Familien hatten den Berufswunsch des Sonderschullehrers in ihm wach werden lassen, erkannte Kurz hinter mancher "Behinderung" doch die sozialen und/oder familiären Umstände. Aus denselben Gründen machte er später neckarabwärts als Schulleiter aus der "Staatlichen Sonderschule am Universitätsklinikum" die "Tübinger Klinikschule".

Bei Filmemachern als Zeitzeuge der Judennothilfe in Württemberg gefragt und nicht nur vom SWR auf Zelluloid gebannt, hinterlässt er eine nicht zu schließende Lücke. Nicht zuletzt in der Schwenninger Bürgergesellschaft zum Museum, die vor 185 Jahren den Ort an Neckars Quelle reichsweit bekannt machte. Dieses dank der Stützung lernschwacher Kinder durch gemeinsame Unterrichtung mit leistungsstarken Schülern – und in spezifischer Förderung. Der differenzierende Blick des Verstorbenen auf zeitgenössische Entwicklungen setzte alte aufklärerische Traditionen der Museumsgesellschaft fort.

Die Trauerfeier findet im engsten Familienkreis statt.