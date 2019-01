Villingen-Schwenningen Er sieht sich beruflich als Dieb

Die Staatsanwaltschaft betont vor Gericht die hohe Professionalität, die der Täter an den Tag gelegt hat. Im Müller soll er die teuren Parfum-Flakons zunächst in seinen Einkaufswagen gelegt haben. Anschließend verließ er die Abteilung und wechselte in einen Bereich mit niedrigpreisigen Waren. Dort deponierte er die Objekte im Regal und wartete einige Zeit. Zum Schluss ließ er sie in einem speziellen, magnetisch abgeschirmten Beutel verschwinden. Dieser verhinderte, dass der Diebstahl beim Ausgang durch Auslösen der Diebstahlsicherung bemerkt wurde. Bei seinem zweiten Versuch wurde er im Müller allerdings vom Personal gestellt.