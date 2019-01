Villingen-Schwenningen "Er hatte immer ein Lächeln im Gesicht"

Bekannt war er in Her­zogenweiler als Inhaber des Landgasthauses Hirschen, das heute "Ritter" heißt. Dieses führte er in der zwölften Generation. Bereits in jungen Jahren wurde Hug als Hirschenwirt tätig, als sein Vater Hermann Hug 1953 verstarb. Das Gasthaus, das noch aus der Gründerzeit stammt, wurde 1961 abgerissen und wieder aufgebaut. 1989 erfolgte ein weiterer grundlegender Umbau des Lokal und Gasthauses.

Aber nicht nur als Hirschenwirt war der lebensfrohe Senior bekannt, sondern auch als bekennender Landwirt. Bis kurz vorm Winter saß er im vergangenen Jahr noch auf seinem Traktor – um die eigenen Felder zu bewirten oder das Obst von den Bäumen zu ernten. Als ihm das Aufsteigen auf seinen Traktor nicht mehr gut gelang, soll er sogar einen zusätzlichen Treppenabsatz haben anschweißen lassen – an Arbeitseifer mangelte es ihm nicht. Mit seiner Frau Julia aus Tannheim, die er 1955 heiratete, hatte er vier Kinder. Trotz einiger Schicksalsschläge – er verlor 1962 seinen kleinen Sohn – verließ ihn nie seine Lebensfreude.

Martin Wangler, Ortsvorsteher von Herzogenweiler, hat auf Nachfrage des Schwarzwälder Boten auch nur Positives über den Verstorbenen zu berichten: "Herr Hug war ein sehr fröhlicher Mensch, er hatte immer ein Lächeln im Gesicht und war ein sehr erfolgreicher Hirschenwirt. Nicht nur in Herzogenweiler, sondern auch darüber hinaus war er ein sehr angesehener Mann, der für seine Herzlichkeit bekannt war."