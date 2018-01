Villingen-Schwenningen Er hat es doch nur gut gemeint

VS-Villingen. Am Donnerstag, 1. März, gastiert der Kabarettist Rüdiger Hoffmann um 20 Uhr im Theater am Ring in Villingen.

Sein ostwestfälisches Temperament ist legendär und jede Pointe weiß er mit der nötigen emotionalen Selbstbeherrschung zu entzünden: Zu seinem 30-jährigen Bühnenjubiläum widmet sich Rüdiger Hoffmann noch intensiver seinen Mitmenschen und dies, wie nicht anders zu erwarten, mit herrlich absurden Alltagsdramen und verblüffenden Experimenten.

Der Meister der Nuancen, der mit seinem verschmitzten Gesicht so hintersinnig-intelligent und unschuldig gucken kann, gewinnt jeder Katastrophe etwas Gutes ab. Sei es die neue Gesundheits-App, die er live auf der Bühne testet oder eine Trauerrede, die er auflockert.