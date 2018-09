Das Epfelfest der Weilersbacher Epfelschittler findet am Sonntag, 30. September, in und rund um die Glöckenberghalle statt. Der Festbetrieb startet um 11 Uhr. Der Weilersbacher Bobbycar-Cup, bei dem Teams einen Hindernisparcours auf der Bühne zu bewältigen haben, beginnt um 12.30 Uhr. Ab 13 Uhr wird die Startflagge für das offene Bobbycar-Rennen am Glöckenberg geschwungen. Es besteht absolute Helmpflicht, die Bobbycars werden gestellt. Den Nachmittag über treten die Dance Kids des Fußballclubs sowie die Banater Trachtengruppe auf, die Dauchinger Saustallmusikanten sowie die Bläserjugend des Musikvereins sorgen für Unterhaltung. Wie gewohnt halten die Narren ein reichhaltiges Angebot an Mittagstisch und Kuchenbuffett bereit. Foto: Preuß