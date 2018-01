Villingen-Schwenningen Enttäuschung und Freude

Auch für ihn ist wichtig, dass die Basis letztlich entscheiden wird, wenn das Kolaitionspapier vorliegt. Löw vermutet, dass es schon in drei Wochen so weit ist, dass die Mitglieder entscheiden können.

Hier sei die SPD deutlich demokratischer als die CDU/CSU, deren Politik gegenüber den Mitgliedern für Löw "aus dem 18. Jahrhundert" stammt.

Am knappen Ergebnis werde, so Edgar Schurr, der SPD-Fraktionsvorsitzender im Kreistag und bei der SPD im Gemeinderat von VS ist, deutlich, dass die SPD mit sich ringe. "Jetzt muss die Kanzlerin liefern, es muss nachgebessert werden", ist Schurr überzeugt. "Wir sehen ganz klar, dass der Vertrauensvorschuss für die Koalition nicht ausgeprägt ist", betont er. Eine solche Koaliotion müsse nach zwei Jahren auf den Prüfstand. Martin Schulz habe den Auftrag zu Koalitionsverhandlungen, wenn es auch kein hervorragendes Ergebnis sei. "Jetzt muss nachgebessert werden", fordert Edgar Schurr. Was genau, sagt er auch: "Die Sache mit dem Wiedereinstieg in den Beruf, die Stellen müssen frei gehalten werden." Überprüft werden müsse auch die Vermögensbesteuerung und beim Zuzug von Asylbewerbern dürfe es keine Obergrenze geben. Auch der Familiennachzug der Angehörigen von Asylbewerbern liegt Schurr am Herzen. Sicherlich, so räumt der Politiker ein, sei das eine Minderheitsmeinung der Bevölkerung, wie man am Wahlergebnis gesehen habe, "aber keine Minderheitsmeinung bei der SPD". Der Unterschied zwischen SPD und CDU müsse wieder deutlich werden.

Edgar Schurrs Sohn Nicola, Ortsvereinsvorsitzender der SPD in VS, beurteilt das Ergebnis der Abstimmung als "klares Zeichen, dass die Groko noch Zustimmung findet". Nicola Schurr sieht jetzt außerdem noch Nachbesserungsbedarf für sozialdemokratische Positionen unter anderem bei dem Thema Rente. Die Verhandlungen müssten so geführt werden, dass die Mitglieder die Groko stützen könnten.