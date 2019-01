Villingen-Schwenningen. Die Bürger werden in den nächsten Tagen ihre Christbäume entsorgen. Ohne Dekoration können sie zu den ­Recyclingzentren und Wertstoffhöfen gebracht werden, ab Dienstag, 8. Januar, zudem zu den Kompostanlagen. Bäume aus Kunststoff werden jedoch nicht angenommen, sie gehören in den Sperr- oder Restmüll. Zusätzlich sind in Villingen-Schwenningen am Samstag, 12. Januar, von 14 bis 17 Uhr die Grüngutsammelstellen für die Abgabe der Bäume geöffnet – in Weigheim bleibt die Sammelstelle an diesem Tag allerdings geschlossen.