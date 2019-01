Villingen-Schwenningen Entscheidung gefällt längst nicht allen

VS-Rietheim. Dabei stellt sich Gudrun Furtwängler sogar gegen die Mehrheit ihrer Ortschaftsräte, die befürchten, wie es Roland Meßmer formulierte, "damit eine Kerbe in den Ortsfrieden zu schlagen". Lediglich Michaela Ummenhofer sprang der Ortsvorsteherin zur Seite: Vor allem in den Abendstunden, wenn Kinder und Jugendliche Hallentrainings besuchen, sei der Parkverkehr gefährlich.

Verfehlungen werden an Ordnungsamt gemeldet

Als "bedauerlich" sieht es Gudrun Furtwängler an, dass vor allem Anwohner das Parkverbot auf den 25 Stellplätzen vor der Grundschule hartnäckig ignorieren und sich damit um die Verpflichtung, eigene Stellplätze zu schaffen, drücken. Lange habe die Ortsverwaltung Ermahnungsschreiben hinter Windschutzscheiben geklemmt oder das persönliche Gespräch gesucht – gefruchtet habe es letztlich nicht, sagte sie in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates. Jetzt sei ihre Geduld zu Ende. Sie werde Verfehlungen an das Ordnungsamt der Stadt melden, kündigte sie an – und erntete überwiegend Unverständnis. An den meisten Schulen der Gesamtstadt seien die Parkflächen nach Schulschluss für die Allgemeinheit freigegeben, weiß Roland Meßmer. Bernd Bucher findet, dass öffentliche Parkplätze in Rietheim ohnehin rar sind, Erwin Halter bedauert die "bürgerfeindliche Entscheidung", und Martin Heine befürchtet gar Willkür bei der Anzeige von Parksündern.