Villingen-Schwenningen Entrüstung über Knöllchen für Pflegedienst

Große Probleme durch zu viel Verkehr in den Fußgängerzonen, das hat die Stadt schon seit Jahren. Mittlerweile häufen sich Beschwerden von Seiten der ansässigen Einzelhändler wie auch von Anwohnern, weil ebenso außerhalb der Lieferzeiten immer mehr Fahrzeuge durch die Fußgängerzonen der Innenstadt rollen. Zahlreiche Handwerker-, Dienstleistungs-, Transport- oder auch Privatfahrzeuge fahren regelmäßig entweder durch die Fußgängerzonen oder sind dort über einen mehr oder weniger längeren Zeitraum abgestellt, hieß es zu dem Dauerproblem in einer Vorlage zur Neuregelung der Lieferzeiten- und zonen an den Gemeinderat.

Ein hohes Verkehraufkommen, das nicht zuletzt auch Gefahren für die Fußgänger mit sich bringe, zeigt Madlen Falke von der Pressestelle der Stadt VS auf Anfrage des Schwarzwälder Boten auf. Deshalb sollen ab dem 1. Januar 2020 neue und etwas strengere Regelungen für das Befahren der Innenstadtzonen gelten. Zudem wurden die Lieferzeiten begrenzt und auch Lieferzonen geschaffen

Was sagt die Stadt zu den harschen Vorwürfen, die im Netz laut werden? Allein die Aussage, dass sich Pflegedienste eine Ausnahmegenehmigung nicht mehr leisten könnten, ist für Madlen Falke kaum nachvollziehbar. Sie rechnet auf Anfrage des Schwarzwälder Boten vor: Pro Dienstfahrzeug fallen im Jahr 50 Euro an. "Das ist sicherlich ein vertretbarer Betrag." Andere Städte, argumentiert die Pressesprecherin, verlangen da mehr.

Kostenloses Parken

Mit dieser Erlaubnis hinter der Windschutzscheibe dürfen auch Pflegekräfte nicht nur außerhalb der Lieferzeiten ihre Dienstautos in der Fußgängerzone abstellen. Sie berechtigt Mitarbeiter von Pflegediensten ebenso dazu, kostenlos parken. Doch "die Ausnahmegenehmigungen", hält sie noch einmal fest, "müssen sein, um dem beschriebenen immer höheren Verkehrsaufkommen in den Fußgängerzonen entgegenzuwirken."

Kulanz kein Fremdwort

Was sagt sie zu der Entrüstung darüber, dass die Stadt überhaupt einem Pflegedienst ein Knöllchen verpasst hat? "In der Regel zeigen wir gerade für die Pflegdienste viel Kulanz", so Falke. Wenn Mitarbeiter ohne Ausnahmegenehmigung ihr Auto abstellen, erhalten diese nicht automatisch einen Strafzettel. Falls diese glaubhaft versichern können, dass sie einen (längeren) Pflegeaufwand hatten, werde kein Knöllchen ausgestellt. Doch dies sei eben nicht immer der Fall, erläutert Falke. "Wir behandeln solche Fälle sicher mit Wohlwollen und Augenmaß und wollen gerade den Pflegediensten keine Steine in den Weg legen." Zudem sei es eher selten, dass solche Dienste keine Ausnahmegenehmigungen hätten.