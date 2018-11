Villingen-Schwenningen Entlastung in Aussicht

Aufgrund der großen Anzahl erfolgt die Überprüfung nicht in einem Schritt, sondern finanzamtsweise. "In Kürze ist das Finanzamt Villingen-Schwenningen dran, dann gibt es nun auch für einige Steuerbürger im Einzugsbereich des Hauptamtes in Villingen-Schwenningen gute Nachrichten", so der Vorsteher des Finanzamtes Villingen-Schwenningen, Karl-Heinz Huy.

Betroffen sind Steuerbürger, die Krankheits- und Pflegekosten als außergewöhnliche Belastung in ihren Steuererklärungen geltend gemacht hatten. Grundlage ist das Urteil des Bundesfinanzhofs vom 19. Januar 2017 (Aktenzeichen: VI R 75/14) zur stufenweisen Berechnung der zumutbaren Belastung bei geltend gemachten Krankheits- und Pflegekosten als außergewöhnliche Belastung bei der Einkommensteuer.

Bisher ordnete die Steuerverwaltung bei der Berechnung der zumutbaren Belastung den Gesamtbetrag der Einkünfte in voller Höhe der maßgebenden Einkommensstufe zu.