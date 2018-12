Villingen-Schwenningen Ensemble verbreitet Winterzauber

Magie der russischen Weihnacht

Wenn das Ensemble mit dem Publikum andächtig "Stille Nacht" anstimmt und damit nach einer farbenfrohen, turbulenten Musikshow zum Innehalten einlädt, ist klar: Weihnachten ist das schönste aller Feste – ganz gleich in welcher Kultur.

Das staatlich akademische Ensemble "Ivushka" wurde vor 50 Jahren gegründet und ist kultureller Botschafter Russlands. Seit Jahren tourt es durch Deutschland und verbreitet die Magie der russischen Weihnacht.

Regelmäßig neue Choreografien und Lieder

Dafür studieren Chor, Ballett und Orchester regelmäßig neue Choreografien und Lieder ein.

Karten gibt es im Vorverkauf für 29, 25 und 21 Euro (ermäßigt 50 Prozent) unter anderem bei der Tourist-Info und beim Ticket-Service in Villingen (Franziskaner Kulturzentrum) und Schwenningen (Bahnhof), außerdem an allen Vorverkaufsstellen von Kulturticket Schwarzwald-Baar-Heuberg. Anmeldung und Informationen unter Telefon 07721/82 25 25, per E-Mail an tickets@villingen-schwenningen.de und im Internet unter http://tickets.vibus.de.