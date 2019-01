Villingen-Schwenningen Engagiertes Leben hält Werner Herz fit

440 Schüler zählte das GaR damals, die Klassen waren in der Regel an die 40 Schüler stark. Als die Schülerzahl wuchs und das Gebäude zu klein wurde, bemühte sich Werner Herz als damaliger Personalrat intensiv um räumliche Ergänzungen. Als auch die Baracken im Schulhof sowie die Kalkofenschule voll waren und täglich weit über 1000 Gymnasiasten beschult werden mussten, ging es um einen Neubau auf dem Hoptbühl. "Ein Kampf war das", erinnert sich Herz, der damals als Nachfolger von Heinrich Schwall gerade die Schulleitung übernommen hatte.

Das Dilemma: Mit der ­Städtefusion 1972 mussten auch die Kosten für den Neubau der Realschule am Deutenberg in Schwenningen in einem Haushalt berücksichtigt werden. Doch das Hoptbühl-Gymnasium konnte 1972 in Betrieb genommen werden. Zum Glück, denn damals zählte man in Villingen 2100 Gymnasiasten.

Gemeinsam mit Ulrich Stratmann, seinem Kollegen und ersten Rektor des Hoptbühl-Gymnasiums, erledigte Herz die Aufteilung der Schülerschar und deren Lehrerversorgung. "In der ersten Zeit mussten Lehrer mit dem Taxi von einer zur anderen Schule fahren", erinnert er sich.

Eine aufreibende Zeit sei das gewesen, die gesundheitlich nicht spurlos an ihm vorüberging. "Ich hätte damals nicht geglaubt, dass ich einmal so alt werde", sagt ­ Werner Herz und lächelt. Aber es gab auch Schönes: Gerne erinnert er sich an die Partnerschaften mit ausländischen Schulen. Besonders intensiv war der Kontakt zum französischen Pontarlier, aber auch nach England und Ägypten.

Mit 62 Jahren trat Herz 1991 in den Ruhestand und Raimund Fleischer seine Nachfolge an. Sein heute hohes Alter bei inzwischen wieder guter Gesundheit führt er auf ein vielbeschäftigtes Leben zurück. Sportlich sei er nie gewesen, aber immer engagiert, verrät er sein Rezept. So hat er in der Freiburger Arbeitsgruppe "Umweltgerechte Verkehrsplanung" am Bau der B 31-Ost und der Umfahrung des Stadtteiles Ebnet mitgewirkt – ganz im Sinne seines Elternhauses, das dort steht.

Zu Hause in der Hammerhalde ist er für den Garten zuständig und er ist bei jedem Pensionärstreffen dabei. Sein reges Interesse an "seiner" Schule wird er demnächst auch beim Klassentreffen des Abiturjahrganges 1972 – seinem ersten als Rektor – stillen können, zu dem ihn der aktuelle Schulleiter Jochen von der Hardt jetzt einlud.