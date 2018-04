Villingen-Schwenningen Energievesper kommt gut an

Rund 100 Teilnehmer waren der Einladung der Stadtwerke VS gefolgt und kamen ins Umweltzentrum. Die SVS ist Partner der Einrichtung auf der Möglingshöhe. Und so bot sich die ideale Gelegenheit, im Umweltzentrum über gelebten Umweltschutz zu referieren, heißt es in einer Pressemitteilung.

Bernd Deutschbein nahm die Besucher mit zu einem virtuellen Rundgang durch seine Wohnung. "Ich lebe Energiesparen", sagte er. Dass an vielen kleinen und größeren Stellen Energiesparpotenzial lauert, zeigte der Energieberater auf und sorgte des Öfteren für Staunen. Ein Besucher sagte: "Dass man so leicht Energie sparen kann, hätte ich auch nicht erwartet." Deutschbein gab wichtige Tipps zum Thema Beleuchtung. "Ich rate Ihnen, Qualitäts-LED-Leuchtmittel anzuschaffen und Ihre alten Energiefresser-Glühbirnen zu entsorgen. Damit sparen Sie satt." Nicht nur die Energiebilanz sei bei LED besser, auch die Lebensdauer sei um ein Vielfaches höher.

Weiter ging das Stromsparseminar in der Küche und der Waschküche. Außerdem wurde der Stromverbrauch von dauerhaft eingesteckten Handyladegeräten und den stetig stromziehenden Geräten im Stand-by-Modus thematisiert.