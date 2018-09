Villingen-Schwenningen Energiegeladenes Vier-Gänge-Menü

VS-Villingen. Am Sonntag, 30. September, bekommt Villingen Besuch von einer der besten Country-Punk-Bands der USA. Die alten Hasen von "The Whiskey Daredevils" aus Cleveland (Ohio, USA) befinden sich derzeit auf Europatournee und begeistern in den Musikclubs mit ihrer leckeren, wilden Mischung aus feinstem Country, Rockabilly, Garagerock und Punkrock, die sie zu einem ernergiegeladenen Vier-Gänge-Menü verarbeiten. Das Quartett ist im K3 in der Villinger Kalkofenstraße 3a für 19.20 Uhr angesetzt.