Villingen-Schwenningen "Energiebündel" bringt Chor voran

VS-Tannheim. Nachwuchssorgen kannte der Chor in dieser Zeit kaum, gab es mit den Kirchenmäusen doch einen Nachwuchspool, von dem er sich reichhaltig bedienen konnte. Doch Ende des Jahres ist für Birgit Mundweiler nun Schluss und der auf eine stattliche Anzahl von rund 40 Mitgliedern angewachsene Chor auf der Suche nach einem neuen Chorleiter.

Das Patrozinium am Sonntag nutzten Pfarrer Dominik Feigenbutz und Chorvorsitzende Jutta Blessing, um der engagierten Chorleiterin vor vollem Gotteshaus zu danken. Mundweiler, die auf eigenen Wunsch ausscheidet, geht mit einem weinenden und einem lachenden Auge. "Ich suchte noch einmal eine neue Herausforderung und habe sie ab dem neuen Jahr als neue Chorleiterin des Fidelischors im Villinger Münster gefunden", sagte sie. Zudem dirigiert sie seit sieben Jahren den St. Konradschor, ebenfalls in Villingen.

In Tannheim sagt Mundweiler adieu, doch bis es soweit ist, hat sie noch einiges vor. Am Abend vor dem dritten Advent lädt sie ab 18.30 Uhr zu einer Stunde der Stille und an Heilig Abend bereichert sie mit dem Kirchenchor die Christmette mit einer Aufführung der Bauernmesse. "Die Messe ist ein weiterer Beleg für die Harmonie der Chormitglieder zwischen Jung und Alt. Wenn ich zurückblicke, empfinde ich es als dauerhaft schönstes Erlebnis, dass das Verständnis über die Generationen hinweg für Musikstile mehrerer Jahrhunderte deutlich angestiegen ist." Ein besonderes Erlebnis sei auch die Aufführung der ­Spatzenmesse zum Jubiläum der Gemeinde im Vorjahr gewesen.